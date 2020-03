‘Zorgen over tijdelijke en flexibele contracten in horeca’

Vakbond FNV heeft vanwege de coronacrisis grote zorgen over de vele horecamedewerkers met een flexibel of tijdelijk contract. Het pakket aan maatregelen dat het kabinet vorige week aankondigde is mogelijk niet voldoende om hun werk en inkomen veilig te stellen.

Om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan zijn cafés en restaurants in Nederland momenteel gesloten. De overheidsmaatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat ook medewerkers met een onzeker contract voorlopig toch in dienst kunnen blijven.

Maar FNV merkt dat veel horecabedrijven ervoor kiezen om tijdelijke aflopende contracten niet te verlengen en dat bij medewerkers in de proeftijd het contract wordt ontbonden. Ook hoort de bond veel verhalen van medewerkers die hun baan al hadden opgezegd voor een nieuwe baan, maar waarbij de huidige omstandigheden ervoor zorgen dat werkgevers afzien van het aanbod van een nieuwe baan of de arbeidsvoorwaarden willen wijzigen.

FNV zet zich naar eigen zeggen maximaal in om ook deze groep niet tussen wal en schip te laten vallen. „Het pakket aan economische maatregelen is goed nieuws. Echter zijn we er hiermee nog niet”, concludeert FNV-bestuurder Edwin Vlek. Hij wil de komende tijd voor medewerkers met veel onzekerheid ook goede afspraken maken met de overheid.