Zorgen over overname Sanoma door DPG

De overname van mediabedrijf Sanoma door DPG Media baart de vakbonden zorgen. Zowel over de gevolgen voor medewerkers en freelancers als de pluriformiteit van het media-aanbod, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). „We gaan een gesprek aanvragen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).”

De NVJ vreest dat door de overname de titels van DPG nog vaker onderling nieuws zullen uitwisselen, wat de verscheidenheid in de media niet ten goede komt. Onder DPG, voorheen De Persgroep, vallen onder meer de Volkskrant, AD, Trouw, Het Parool, radiozenders en een flink aantal regionale kranten. Ook ziet Bruning een mogelijke persbureaufunctie binnen DPG voor NU.nl, dat onderdeel is van Sanoma.

Volgens Bruning bemoeilijkt een verdere concentratie van de mediamarkt de positie van freelance journalisten, fotografen en videomakers. „De auteursrechten zullen verder uithollen. Het is een slecht gebruik binnen grote mediabedrijven dat de rechten worden afgekocht voor het hele concern. Als je dan bijvoorbeeld foto’s verkoopt aan Sanoma of DPG, ben je in een keer je rechten kwijt.” Ook is hij bang dat de overname tot banenverlies zal leiden.

De NVJ zegt te begrijpen dat de bedrijven willen samengaan om hun positie te versterken ten opzichte van internationale spelers als Google en Facebook. Bruning meent echter dat de ACM en het kabinet beter moeten kijken naar de rol van deze grote bedrijven op de Nederlandse markt.

CNV Vakmensen maakt zich zorgen over mogelijk banenverlies. „Zolang de verkoop nog in onderzoek is, en dat duurt misschien wel een half jaar, zal er nog niet veel gebeuren. Maar daarna? Er wordt al gesproken over synergievoordelen. Dan weet je: dat gaat waarschijnlijk banen kosten”, aldus onderhandelaar Ike Wiersinga. De bond heeft woensdag een eerste overleg met Sanoma en DPG. „Het goede nieuws is dat DPG Media voor een boost kan zorgen voor de betrokken merken. Maar wat het op de langere termijn gaat betekenen, is onduidelijk”.

Bij de verkoop zijn ongeveer negenhonderd werknemers betrokken.