‘Zorgen over betaalbaarheid energiebesparende maatregelen’

Het verduurzamen van woningen komt onder grote druk te staan door onzekerheid over werk en inkomen. De Vereniging Eigen Huis (VEH) constateert dat de zorgen onder huiseigenaren over de betaalbaarheid van energiebesparende maatregelen in huis toenemen.

De organisatie deed onderzoek onder iets meer dan duizend woningbezitters. Men wil wel verduurzamen, maar het eigen spaargeld vanwege de economische onzekerheden nu niet gebruiken. Een meerderheid wil eerst het verloop van de crisis afwachten.

VEH denkt dat bestaande subsidiemaatregelen moeten worden aangepast om de verduurzaming een nieuw zetje te geven. Zo is het volgens de organisatie effectiever om al bij één isolatiemaatregel subsidie te geven. Dan zijn de noodzakelijke investeringen beter op te knippen in kleinere bedragen en te verdelen over een langere periode. Nu moet je tenminste twee maatregelen nemen om in aanmerking te komen.