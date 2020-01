‘Zorgen over banenverlies bij Tata Steel blijven bestaan’

De zorgen over een banenverlies bij staalmaker Tata Steel zijn niet verdwenen, ondanks de toezeggingen van het bedrijf achter de hoogovens in IJmuiden. „Wij zijn opgelucht over de toezegging dat tot eind volgend jaar geen massaontslag komt, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen banen gaan verdwijnen”, zegt FNV-bestuurder Aad in ’t Veld in een reactie.

Tata Steel wilde eigenlijk 1600 arbeidsplaatsen schrappen in Nederland, maar de directie in Nederland kwam maandag met de mededeling zich toch aan eerdere afspraken met de vakbonden over baanbehoud te houden. Een massaontslag zoals aangekondigd door moederbedrijf Tata Steel Europe is daardoor niet mogelijk in de periode tot oktober volgend jaar.

Op dit moment is er nog geen concreet reorganisatieplan voor Tata Steel in Nederland, benadrukt de FNV’er. „Zolang dat er niet is, houden wij pas op de plaats. Zo gauw er een plan komt, zullen wij en de medezeggenschap dat beoordelen. Bevallen de plannen ons niet, dan houden wij opnieuw een ledenvergadering en stellen we eventueel een ultimatum.”