Zorgen om investering Amazon in Deliveroo

De Britse markttoezichthouder CMA denkt dat de concurrentie in het geding komt door de investering van webgigant Amazon bij maaltijdbezorgdienst Deliveroo. De waakhond wil dat de bedrijven toezeggingen doen om die zorgen weg te nemen.

Amazon kondigde eerder dit jaar aan een aanzienlijke investering te doen in Deliveroo, een dienst die ook in Nederland actief is. Hoewel het Amerikaanse bedrijf niet de volledige zeggenschap krijgt, ziet de CMA wel manieren waarop Amazon het beleid van Deliveroo kan beïnvloeden. Ook heeft de samenwerking gevolgen voor twee markten waarop de bedrijven zich begeven.

Amazon was even actief als maaltijdbezorger, maar zou nog altijd interesse hebben om zich opnieuw op die markt te begeven. Na de investering zou het bedrijf daarvan af kunnen zien. Ook zou de concurrentie op de markt voor bezorging van boodschappen minder worden. Deliveroo bezorgt onder meer voor de Britse supermarktketen Co-op Food.