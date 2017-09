Zorgen om Amerikaanse auto-industrie bij Fed

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, maakt zich zorgen om de auto-industrie. Verspreid over het hele land zijn er signalen die wijzen op een vertraging in de sector. Dat staat in het zogeheten Beige Book dat woensdag door de Fed is gepubliceerd.

Volgens het rapport is de productie bij auto-assemblagebedrijven in de regio Cleveland sterk gedaald. In Chicago en omstreken bleek dat autoleveranciers niet actief meer op zoek zijn naar locaties voor nieuwe fabrieken. In andere regio’s was sprake van dalende verkopen en gestegen voorraden. De volledige impact van de orkaan Harvey is niet meegenomen in het rapport, omdat daar te weinig tijd voor was.

De studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquêtes door de regionale centrale banken. Ondanks de negatieve geluiden uit de autosector was er in de VS in juli en augustus sprake van een bescheiden tot matige groei van de economie. De arbeidsmarkt stabiliseerde en de loondruk nam nagenoeg niet toe.

De inflatie kwam in juli op jaarbasis uit op 1,4 procent. De Federal Reserve ziet graag een niveau van bijna 2 procent. Volgens sommige beleidsmakers is de inflatie reden om nog even met een volgende rentestap te wachten na de verhogingen in maart en juni.