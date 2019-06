Zorgen met zicht op de zee

„Wat zie je er mooi uit!,” complimenteren verschillende gasten van Zorghotel De Kim Didie van Doeselaar met haar roze jurk en zwarte jasje. Zij kennen de 70-jarige verpleegkundige alleen in haar witte jas.

Van alle kanten wordt Van Doeselaar begroet. Haar bezoek neemt ze even mee naar het balkon op de vierde verdieping. Het uitzicht op het duin en de rollende golven bij Noordwijk is prachtig. „Veel gasten genieten hier ’s avonds van de zonsondergang.”

De Kim is bedoeld voor mensen die revalideren na een operatie. Gemiddeld verblijven gasten er zo’n tien tot veertien dagen. Genoeg voor Van Doeselaar om een band met hen op te bouwen. Ze werkt per maand nog zo’n vijf dagen in het Zorghotel: dag- of avonddienst doen en het verzorgen van de intake van nieuwe gasten. „Voor de zorg draai ik m’n hand niet om. De contacten met de gasten en collega’s, daar doe ik het voor.”

Dat dat contact op prijs gesteld wordt blijkt wel wanneer ze even een praatje maakt met Elles van Geest die sinds enkele dagen in het Zorghotel is om te revalideren. Op het zonnige terras bij het restaurant van De Kim steekt Van Geest de loftrompet over Van Doeselaar. „Ze heeft me hier een heel welkom gevoel gegeven. Het is mooi hoe zij haar werk met passie doet voor kwetsbare mensen.”

In een lege hotelkamer –met op de wandbekleding wuivend duingras– doet Van Doeselaar haar verhaal. Al sinds 1993 werkt ze in het Zorghotel. Voordat ze in De Kim ging werken was ze eerst verpleegkundige bij het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en later bij het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Bij dat laatste ziekenhuis, nu het LUMC, werd ze hoofd van de afdeling cardiologie. In 1993 wees een familielid haar op de vacature bij Herstellingsoord Noordwijk. „Ik vond het leuk om iets anders te gaan doen. In de eerste jaren van m’n loopbaan in het hotel heb ik waargenomen voor de zorgmanager. Later werkte ik weer als verpleegkundige.”

In januari 2015 nam ze afscheid van haar werk. „Ik heb toen een brief voorgelezen waarin ik onder meer schreef: Als God me de weg wijst wil ik Hem volgen. Misschien dat het twee weken was, dat ik zonder werk thuis zat. Maar toen belde de zorgmanager al of ik weer wilde komen werken als oproepkracht. Ik was er blij mee. Ik vond dat ik, ondanks vrijwilligerswerk, zonder werk te veel vrije tijd had. Zou je dan hele dagen leuke dingen moeten doen?”

Gedetineerden bezoeken

Nog steeds doet Van Doeselaar vrijwilligerswerk in de hervormde gemeente van Hazerswoude-Dorp, waar ze woont. Ook bezoekt ze gedetineerden. „Maar ik merk ook dat ik hier in De Kim gewaardeerd wordt. Ik denk dat ik door mijn leeftijd meer vertrouwen krijg van collega’s, die het fijn vinden dat ik veel ervaring heb. Ik krijg regelmatig de vraag: Hoe pak jij dit of dat aan? Mijn ervaring brengt dan soms een stukje rust. We nemen in ons hotel bijvoorbeeld geen dementerende patiënten op. Maar oude mensen die bij een operatie onder narcose zijn geweest kunnen best verward zijn. Jongere collega’s raken daardoor soms in de stress. Is deze patiënt hier wel op zijn plek? vragen ze dan. Vaak reageer ik met: Rustig aan, geef het even de tijd, het komt wel goed.”

Zorghotel De Kim is een private instelling. Dat betekent dat gasten betalen voor de zorg die ze krijgen. De locatie vlak aan de boulevard, een restaurant met een gevarieerde menukaart met biologische producten, ruime kamers, de status van een driesterrenhotel. Maakt dat de gasten niet veeleisend? „Hoe ouder de gasten, hoe minder dat het geval is. Juist oudere mensen stellen er vaak een eer in om te doen wat ze zelf nog kunnen doen.”

Valt het werk als verpleegkundige de 70-jarige fysiek niet zwaar? „Nee,” lacht Van Donselaar. „Ik mag dit werk doen en ik doe het graag. Het is ook niet zo dat ik thuis nog aan het piekeren ben over patiënten. Alleen ben ik vrij perfectionistisch. Dat zorgt ervoor dat ik na m’n dienst ’s nachts wel eens wakker schrik en denk: Heb ik daar nog aan gedacht of dat nog opgeschreven? Ik wil mijn werk echt goed blijven doen.”

Loopbaan Van Doeselaar

Geboren: 30 juni 1948 in Den Haag

Basisschool: Oranje Nassauschool in Den Haag

Middelbare school: Mulo en vormingsklas

Opleidingen: A-diploma voor verpleegkundige, HBO-kaderopleiding en opleiding tot cardiologie-verpleegkundige

Banen: Secretaresse bij een verzekeringsmaatschappij, diverse functies bij Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, Academisch Ziekenhuis in Leiden en Zorghotel De Kim