Zorgen in watersport- en recreatiebranche ondanks goede zomer

De watersport- en recreatiebranche heeft dit jaar een omzetverlies geleden van 700 miljoen euro. Het merendeel van die schade werd volgens branchevereniging HISWA-RECRON in het voorseizoen geleden. Na 15 juni mochten de sanitaire voorzieningen weer open en kwamen alsnog veel boekingen binnen, stelt de branchevereniging, die verder wijst naar de goede zomer en het feit dat veel meer Nederlanders in eigen land op vakantie gingen.

Ondanks de meevallende zomer is het omzetverlies toch 18 procent. Volgens HISWA-RECRON komen veel bedrijven daardoor in zwaar weer. „De feitelijke schade op langer termijn is echter groter”, waarschuwt directeur Geert Dijks van de branchevereniging. Er staan namelijk ook nog voor 400 miljoen euro aan vouchers uit die uiterlijk volgend jaar worden verzilverd, wat ook dan omzetverlies betekent.

Voor bedrijven die zich richten op grotere groepen is de verwachting dat ze ook nog langer te lijden hebben onder het coronabeleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om groepsaccomodaties, zeilcharters en buitensportbedrijven. De jachtbouw teert vooral op orders die vorig jaar werden gegeven. Door het wegvallen van botenshows is het moeilijker om nieuwe opdrachten binnen te slepen. De omzetdip in die sector wordt daarom later verwacht.

HISWA-RECRON wil dat een nieuwe NOW-regeling beter wordt afgestemd op sectoren met sterke seizoensinvloeden. Daardoor zouden meer bedrijven daar gebruik van kunnen maken. Ook zou er voor zeer zwaar getroffen bedrijven een speciaal vangnet moeten komen.