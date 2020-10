Zorgen bij Nederlandse boeren over Duitse lockdown

Boeren en tuinders die aan de horeca leveren maken zich grote zorgen over de afzet van typische horecaproducten zoals fritesaardappelen en kalfsvlees. Dat laat landbouworganisatie LTO Nederland weten. De ondernemers werden al geraakt door de sluitingen in Nederland en de problemen zijn groter geworden met de lockdown in Duitsland, de grootste exportmarkt.

Eerder deze week vroeg LTO het kabinet om steun, onder meer doordat de afzet naar de horeca voor een deel is weggevallen. De schade voor Nederlandse kalverhouderijen werd geschat op 50 miljoen tot 70 miljoen euro voor heel 2020, maar dat was nog voordat de Duitse lockdown werd bekendgemaakt. De akkerbouwers, met name de aardappeltelers, houden rekening met een schade van 42 miljoen euro in het vierde kwartaal.

"Kalfsvlees kan worden ingevroren tot de vriezers vol zitten, maar zover zijn we nog niet", zegt een woordvoerder van LTO. Fritesaardappelen die niet worden verkocht worden onder meer gebruikt als voer voor koeien.

Woensdag werd besloten dat Duitsland voor een maand deels op slot gaat. Bars en restaurants moeten tot eind november dicht, net als onder meer fitnessstudio's, theaters en bioscopen. De afgelopen dagen loopt het aantal coronabesmettingen in het land steeds sneller op.