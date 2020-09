Zorgen bij bruiloftsbloemisten door minder huwelijken

De coronacrisis deelt flinke klappen uit in de bloemensector gericht op bruiloften. Bloemisten gespecialiseerd in decoratie van huwelijken verliezen dit jaar gemiddeld meer dan de helft van hun omzet, blijkt uit onderzoek van trouwplatform ThePerfectWedding.nl.

Het grootste probleem voor deze groep bloemisten is dat er veel minder wordt getrouwd in Nederland. Daardoor is de vraag naar typische bruiloftsbloemen zoals witte rozen, orchideeën en snijhortensia’s zo goed als weggevallen. Veel evenementsbloemisten halen meer dan de helft van hun inkomen uit bruiloften.

„Het is een heftig jaar waarin 90 procent van onze bruiloften zijn geannuleerd”, vertelt Natalia Hoogenraad van bloemist Bloemenmeisjes. „De blijvende onduidelijkheid over het coronabeleid maakt het extra vervelend. Bruidsparen weten niet wanneer hun bruiloft kan plaatsvinden.” De Amsterdamse bruiloftsspecialist liep ongeveer driekwart van haar omzet mis. „Dat is niet niks. We zijn sterk afhankelijk van trouwerijen.”

Andere segmenten binnen de bloementeelt, zoals de tuincentra en bloemenspeciaalzaken, laten juist een voorzichtig herstel zien. In maart lag de totale omzet op de veiling van Royal Flora Holland nog op ongeveer 25 procent van het normale niveau. Dat is nu aanzienlijk verbeterd, ziet Rabobank uit eigen onderzoek. Dat komt mede door de heropening van winkels en tuincentra, meer online verkoop van bloemen en planten, en steunmaatregelen van de overheid.