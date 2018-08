Zorg en werk vaker lastig te combineren

De helft van de werkgevers verwacht dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren meer problemen gaat geven, onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing.

Dat schreef de Volkskrant dinsdag. De bedrijven doen volgens de werkgeversorganisaties wat ze kunnen om hun werknemers ruimte te bieden voor zorg, maar er zitten volgens hen grenzen aan wat mogelijk is.

Vooral kleine bedrijven worstelen met een werknemer die minder inzetbaar is, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Vakorganisatie RMU spreekt in een reactie van een alarmerend bericht en pleit voor een experiment met het delen van verlofuren met collega’s of flexibele werktijden. „Tegelijk kan de werkgever niet volledig opdraaien voor de rekening van mantelzorgers die in de knel zitten.” Ook wijst de RMU op de belastingdruk bij eenverdienersgezinnen waarbij een van de partners zorg nodig heeft of iemand anders zorg verleent.