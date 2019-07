‘Zonneparken graag alleen nog waar het kan’

Het elektriciteitsnet raakt volgens netwerkbedrijf Alliander in hoog tempo vol. De onderneming pleit er daarom voor dat zonneparken alleen nog daar moeten komen waar het elektriciteitsnet het aankan. Alliander zegt dat er sprake is van een „hausse” aan subsidies voor zonneparken.

Waar geen ruimte op het net is, zou beter subsidie kunnen worden verstrekt voor proefprojecten waarbij duurzaam opgewekte stroom lokaal wordt omgezet in waterstof, oppert het bedrijf dat energie transporteert naar ruim 3 miljoen consumenten en bedrijven in Nederland.

„De economie blijft groeien, de energietransitie versnelt en het Klimaatakkoord is gepresenteerd. Er moet veel gebeuren aan de energie-infrastructuur van Nederland. Dat vraagt om meer investeringen. Maar ook om innovaties waarmee extra werk voor de schaarse technici en onnodige investeringen in de netten zo veel mogelijk voorkomen worden”, aldus topvrouw Ingrid Thijssen.

Alliander start zelf alvast diverse pilots met waterstof. Op tal van plaatsen werkt het bedrijf daarnaast aan versterking en uitbreiding van het net. In het eerste halfjaar is alles bij elkaar 402 miljoen euro geïnvesteerd, 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.