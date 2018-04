Zonnepark steeds vaker op landbouwgrond

Projectontwikkelaars bouwen steeds meer zonneparken op landbouwgrond. De groei gaat zo hard dat het elektriciteitsnet het stroomaanbod soms niet aankan. Landbouworganisaties trekken aan de bel.

Het probleem speelt onder meer in Zuid-Groningen en Noord-Drenthe. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkt daar samen met de regionale netbeheerder Enexis aan maatregelen om daar meer capaciteit aan te bieden.

Aangejaagd door lucratieve subsidies overtreft de groei van zonne-energie in Nederland alle verwachtingen, bevestigde TenneT maandag na berichtgeving in diverse media. „In 2017 werd een er recordaantal zonneparken geplaatst. Deze trend lijkt zich voort te zetten.”

In het gebied rond Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal zijn al zo veel zonneprojecten dat het net er overvol begint te raken. Vandaar dat de netbeheerders met initiatiefnemers van zonneparken in gesprek gaan om te kijken of ze hun project niet beter ergens anders kunnen realiseren.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord trok in februari aan de bel over dreigende wildgroei van zonneparken in West-Nederland. Chinese investeerders tekenden onlangs een contract voor een park bij Andijk, terwijl ook bij Hoofddorp een zonneproject op stapel staat. Een Spaanse maatschappij zoekt ruimte voor 100 hectare zonneweide. Volgens LTO lokt onder meer de goede infrastructuur in Nederland de investeerders aan. Ook gunstige subsidieregelingen spelen een rol.

Vorig jaar drongen LTO Noord en de Limburgse zusterorganisatie LLTB erop aan om zonnepanelen op daken van gebouwen te leggen in plaats van op landbouwgrond. Zonneweides leiden tot versnippering van grond die voor voedselproductie is bedoeld, vinden ze.