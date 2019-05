Zonnepanelen rukken op in haven Amsterdam

Zonnepanelen maken een stormachtige opkomst door in de haven van Amsterdam. In 2016 lagen op de daken in het Amsterdamse havengebied nog nauwelijks zonnepanelen. Eind vorig jaar waren er zo’n 33.000 panelen met een totale oppervlakte van 55.000 vierkante meter. Dat komt overeen met ongeveer 7 megawattpiek, net zoveel als bijna 7000 huishoudens jaarlijks aan energie gebruiken.

Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam is de explosieve groei te danken aan actief stimuleringsbeleid. De organisatie helpt bedrijven sinds 2016 met haalbaarheidsstudies en bij het aanvragen van subsidies voor zonnepanelen. Het doel is in 2021 voor 100.000 vierkante meter aan panelen te hebben. „Door het grote succes lijkt dat aantal al dit jaar gehaald te worden”, staat in het jaarverslag van het havenbedrijf.

2018 was in meerdere opzichten een recordjaar voor de Amsterdamse haven. Zo kwam de goederenoverslag met 82,3 miljoen ton op het hoogste niveau ooit. Verder deed een recordaantal schepen de haven aan en er was een record bij de gronduitgiften. Het havenbedrijf zag de totale omzet met 5 procent oplopen tot 157,4 miljoen euro en de winst steeg met 12,5 procent tot 68,5 miljoen euro.