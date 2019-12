Zonnepanelen helpen bij opmars duurzame energie

Zonnepanelen nemen een steeds groter deel van de Nederlandse energieproductie voor hun rekening. De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met 46 procent en is nu goed voor 4 procent van alle elektriciteit in Nederland, gelijk aan 2 miljoen huishoudens. Dit komt naar voren uit de jaarcijfers van energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die realtime de productie van duurzame energie toont.

Al met al werd dit jaar 13 procent meer duurzame energie, waar ook windmolens en biomassa toe behoren, opgewekt in vergelijking met 2018. Dat betekent dat van alle opgewekte energie nu 8,6 procent uit duurzame bronnen komt.

De hoeveelheid duurzame energie uit windmolens steeg met 4 procent. De productie van stroom en warmte met biomassa, de grootste van de duurzame energie-opwekkers, nam dit jaar met 13 procent toe. Uitgedrukt in warmte leverde deze biomassa voldoende energie op voor de verwarming van bijna 2,5 miljoen gemiddelde woningen.

Voor heel 2019 kwam gemiddeld 20 procent van de gebruikte stroom uit duurzame bronnen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat het percentage duurzame stroom groeit naar 70 procent in 2030.