Zonnefarm op zee doorstaat storm

Een Nederlands proefproject met drijvende zonnepanelen op de Noordzee heeft zijn eerste testen succesvol doorstaan.

Het systeem heeft de afgelopen weken energie opgewekt en al enkele stormen doorstaan. Volgens maker Oceans of Energy is de zogeheten zonnefarm uniek in de wereld. „Geen enkel systeem kan zoals dat van ons golven tot 13 meter hoog aan”, zegt oprichter Allard van Hoeken.

Zonnepanelen op water worden steeds vaker toegepast, maar over het algemeen liggen die op stilstaand water, zoals meren en plassen. Op zee bestaan wel al zonneparken in de Malediven, erkent Van Hoeken. „Maar die liggen aan de binnenkant van een atol en zijn geschikt voor golfhoogtes van een tot anderhalve meter.” Op de Noordzee gaat het er een stuk ruiger aan toe.

Het bedrijf wil de panelen tussen windmolens laten drijven. „Daar komt wel wat schaduw vanaf, maar het effect daarvan is minimaal.”