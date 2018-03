Zon en wind stuwen omzet Eneco

Eneco heeft in het afgelopen jaar meer omzet behaald. Het energiebedrijf profiteerde van de ingebruikname van nieuwe zon- en windparken en van overnames van met name energiebedrijven in België en Duitsland.

De opbrengsten stegen met 22 procent tot 3,4 miljard euro. Het afgelopen jaar nam Eneco een groot belang in het Duitse duurzame energie- en IT-bedrijf LichtBlick en werden de Belgische activiteiten van Eni overgenomen. De nettowinst daalde van 192 miljoen naar 127 miljoen euro. Dat had onder meer te maken met de afsplitsing van de netwerkactiviteiten, die vorig jaar nog bijdroegen aan het resultaat. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna de helft tot 158 miljoen euro.

Eneco zet steeds meer in op duurzame energie en digitalisering. Zo kunnen klanten zonder ruimte voor zonnepanelen sinds het afgelopen jaar profiteren van zonnepanelen die elders worden geplaatst. Ook steeg het gebruik van laadpalen voor elektrische auto’s fors.

Het afgelopen jaar stond voor Eneco ook in het teken van onrust rondom de mogelijke privatisering. Het bedrijf is nu nog in handen van een groep gemeenten, maar die kunnen hun aandelen te gelde maken nu Eneco zijn netwerkactiviteiten onder de naam Stedin heeft afgesplitst. Het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders lagen met elkaar overhoop over de mogelijke verkoop, maar die ruzie werd bijgelegd.

Een meerderheid van de aandeelhouders is vóór een verkoop van Eneco. Een definitief besluit daarover wordt pas genomen na de gemeenteraadsverkiezingen deze maand. Als mogelijke kopers worden onder meer Shell en het Franse oliebedrijf Total genoemd.