Zomerhitte bezorgt HEMA zeldzame omzetkrimp

Winkelketen HEMA kampte in het zomerkwartaal voor het eerst in jaren met een krimp van de omzet. Door het warme zomerweer bleven veel klanten weg. Zelfs de opening van nieuwe filialen in het buitenland kreeg de opbrengsten net niet in de plus. Ook werden er opnieuw rode cijfers geschreven.

De totale opbrengsten in de periode mei, juni en juli kwamen uit op 286,5 miljoen euro. Dat was 0,2 procent minder dan in het tweede kwartaal van HEMA’s vorige gebroken boekjaar. De vergelijkbare omzet, gecorrigeerd voor de vier extra winkels die erbij zijn gekomen, ging met dik 4 procent omlaag.

Onder de streep resteerde een nettoverlies van ruim 10 miljoen euro. Er kwam niet genoeg geld in het laatje om alle kosten, waaronder de rentelasten over de fikse schuld van HEMA, te compenseren. Het verlies is wel een stuk kleiner dan de ruim 29 miljoen euro van een jaar eerder. Toen moest HEMA veel eenmalige kosten maken in verband met de herfinanciering van de schulden.

HEMA durft niet te zeggen wanneer het bedrijf weer een jaar met zwarte cijfers kan eindigen. Normaal gesproken lopen de verkopen in de tweede helft van het jaar wel een stuk beter dan in de eerste helft.

Door de extreme hitte liepen ventilatoren en zwemkleding in de zomer erg goed. Maar het bedrijf was voor die producten al snel door zijn voorraad heen. Panty’s en kousen werden juist amper verkocht. Ook etenswaren gingen minder over de toonbank. HEMA heeft ook winkels in Frankrijk en die hadden veel last van de recente stakingen in het Franse openbaar vervoer. Met name in Parijs kreeg HEMA hierdoor minder klanten over de vloer.

Online gingen de zaken eveneens niet zo best. De omzetgroei bij de webwinkel was met een plus van 8 procent beduidend lager dan in voorgaande kwartalen. Dit komt doordat HEMA op zijn distributiecentrum voor internetbestellingen tientallen nieuwe robots heeft geïnstalleerd. Tijdens de werkzaamheden was de capaciteit wat lager en koos HEMA er ook bewust voor om even geen reclame-mailtjes naar klanten te sturen. De capaciteit is inmiddels sterk vergroot.