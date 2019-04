Zomerdroogte doet winst The Greenery slinken

Groente- en fruithandelaar The Greenery heeft het voorbije jaar last gehad van de aanhoudende droogte. Door de weersomstandigheden viel de oogst van verschillende soorten groene en fruit tegen, waardoor het bedrijf kleinere volumes afzette en hogere kosten had.

Mede daardoor viel de nettowinst van de groente- en fruitreus fors lager uit. Onder de streep resteerde 2 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een winst van 12,5 miljoen euro werd geboekt. The Greenery wijt de winstdaling niet alleen aan de weersomstandigheden, maar ook aan hevigere concurrentie uit vooral Duitsland. Verder droeg een eenmalige bate in het voorgaande jaar nog flink bij aan de winst. De omzet daalde tot een kleine 992 miljoen euro, tegenover 1 miljard euro in 2017.

The Greenery tastte ondanks de financiële tegenslag flink in de buidel voor digitalisering en robotisering. Met die investeringen wil het bedrijf het aanbod beter afstemmen op de wensen van zijn klanten en consumenten in de supermarkt.

De onderneming nam begin vorig jaar ook een minderheidsbelang in zijn Britse branchegenoot APS om de verkopen in het Verenigd Koninkrijk te kunnen opvoeren. The Greenery houdt vanwege de brexit rekening met een verstoring van de groei in dat land, maar verwacht dat die van tijdelijke aard is.