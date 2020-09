Zo’n vijftig banen weg bij Jaarbeurs

Bij de Jaarbeurs in Utrecht verdwijnen zo’n vijftig voltijdsbanen. De reorganisatie is het gevolg van de coronacrisis waardoor er minder beurzen en congressen worden georganiseerd. Het congrescentrum stelt dat er minder ontslagen zijn omdat de afgelopen periode een aantal vacatures al niet zijn ingevuld en tijdelijke contracten niet zijn verlengd.

Topman Albert Arp had vorige maand al aangekondigd dat er banen moest verdwijnen. „Ook bij ons wordt ingegrepen. We moeten door de pijn heen”, zei hij tegen BNR Nieuwsradio.

Arp geeft nu aan te verwachten dat het pas op zijn vroegst in 2023 weer net zo druk wordt met beurzen en congressen als voor de coronacrisis. Tegelijkertijd ziet hij kansen door vernieuwingen. „Daardoor heb ik vertrouwen in de toekomst.

Eerder schrapten ook de RAI in Amsterdam en Ahoy in Rotterdam banen. In beide gevallen ging het om ongeveer 30 procent van het personeelsbestand.