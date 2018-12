Zitting Huawei-directeur verdaagd tot maandag

Financieel directeur Meng Wanzhou van Huawei blijft het weekend vastzitten in Canada. De zitting waarbij de rechter zou bepalen of ze al dan niet op borgtocht vrij mag, is verdaagd tot maandag. Meng werd woensdag in Canada opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten.

Tijdens de vijf uur durende hoorzitting vrijdag bleek dat de VS Meng wil berechten voor fraude. Ze zou SkyCom, een onofficieel dochterbedrijf van Huawei, hebben toegestaan te handelen met Iran. Daarmee overtrad ze een handelsembargo dat de VS tegen Iran heeft ingesteld en misleidde ze Amerikaanse banken.

Na de arrestatie van Meng waarschuwde de Amerikaanse maker van netwerkapparatuur Cisco Systems zijn personeel niet naar China te reizen, meldt het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review dat een interne memo inzag. Cisco stelde vrijdag echter dat er geen verbod geldt. De memo toont echter dat Amerikaanse bedrijven bang zijn dat China de VS met gelijke munt terugbetaalt.