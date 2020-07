Zilverprijs naar hoogste niveau in bijna 7 jaar

De zilverprijs heeft het hoogste niveau sinds oktober 2013 bereikt, terwijl ook de goudprijs verder in de lift zit. De vraag naar de edelmetalen neemt toe omdat beleggers vanwege de onrust door de coronacrisis zoeken naar veilige havens om in te investeren.

De prijs van een troy ounce zilver (31,1 gram) klom woensdagochtend naar 22,83 dollar. De zilverprijs gaat ook omhoog door de verwachting dat de vraag zal toenemen vanuit de industrie door het economisch herstel van de coronacrisis. Zilver wordt onder meer veel gebruikt in elektronica.

De prijs van goud staat nu op 1865 dollar per troy ounce. Daarmee nadert de goudprijs steeds meer het record van meer dan 1900 dollar dat in september 2011 werd bereikt. De goudprijs wordt ook geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen, zoals renteverlagingen. Investeringen in goud worden beschouwd als een soort bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden en inflatie.