Zijn de producten van Apple nu een vloek of een zegen?

Bij Apple is alles prachtig. Om je vingers bij af te likken, zeg maar. De campus, het bezoekerscentrum, het keurig onderhouden terrein en, niet te vergeten, de producten met hun bijbehorende marketing. Wat dat laatste betreft kun je gerust stellen dat Apple dé grote winnaar is van Silicon Valley.

Zoals beloofd zou ik nog even terugkomen op mijn ervaring op de campus van Apple. Het was dinsdag een van de eerste bezoeken die we als groep ondernemers aflegden tijdens onze studiereis naar Silicon Valley.

Wat je ook van Apple denkt, je komt onherroepelijk onder de indruk van wat je ziet en ervaart. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik niet zo’n Apple-freak ben. Toch gebruik ik al een hele tijd een iPhone. En ik ben van mening dat er geen betere tablet is dan de iPad. Nee, verder ga ik niet, want een iMac of MacBook zijn aan mij als techneut niet besteed. Ik blijf een groot fan van Microsoft.

De vraag is hoe Apple het dan toch voor elkaar krijgt om hun apparaten ook aan kritische mensen te verkopen. Jawel, het bedrijf maakt goede producten omdat het de software en hardware zelf maakt en dus perfect op elkaar kan afstemmen. Maar er is meer.

Een jaar geleden las ik de biografie van Steve Jobs. Daar moest ik regelmatig aan denken tijdens ons bezoek aan de campus van Apple. Opeens realiseerde ik me dat wat Apple doet eng dicht bij de Bijbel komt.

Op welke manier? Nou, God heeft de aarde goed geschapen. Na elke scheppingsdag staat dat het goed was. En na de zesde dag staat er zelfs: zeer goed.

Dat zijn de producten van Apple ook. En bekijk het logo van Apple eens. Een appel met een hap eruit... Die combinatie geeft volgens mij een antwoord op de vraag in de kop boven dit stukje.

Is het dan allemaal kommer en kwel met Apple en andere bedrijven hier in Silicon Valley? Nee, gelukkig niet. Want de producten die ze maken kun je gebruiken om bijvoorbeeld goed rentmeenster te zijn van deze aarde.

We hebben ook start-ups gezien die serieus proberen de wereld te verbeteren. Ondernemers die een ander ideaal hebben dan alleen maar geld verdienen.

Uiteindelijk gaat het er om wat wij persoonlijk met al die begeerlijke producten doen. Waarvoor gebruiken wij ze? Tot eigen eer en roem? Om te laten zien wie we zijn? Misschien had de kop boven dit stukje wel anders moeten zijn. Een leven met nieuwe techniek: vloek of zegen?

De auteur is teamleider IT bij Montapacking Fulfilment en maakt deze week een studiereis naar Silicon Valley. Dit is de laatste impressie.