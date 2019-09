Zijdefabrikant Prelle uit Lyon bekleedt paleizen

Manufacture Prelle in het Franse Lyon is een van de oudste zijdefabrikanten ter wereld en de enige die nog in familiehanden is. De onderneming, die stamt uit 1752, bedient anno 2019 een zeer exclusief publiek. Zo levert het gordijnen aan paleis van Versailles, even ten zuiden van Parijs, of Tsarskoje Selo bij het Russische Sint-Petersburg – de voormalige residentie van de tsaristische familie. Daarnaast levert Prelle ook zijde stoffen voor luxe jachten of privévliegtuigen.

De 17 en 18e eeuw vormden de hoogtijdagen van de zijde-industrie in Lyon. De stad kende destijds zo’n 300 à 400 zijdehandelaren en 40 tot 50 procent van de beroepsbevolking werkte in de zijde-industrie. Dankzij de technische vaardigheid van de zijdewevers en het talent van de zijdeschilders was de zijde uit Lyon gewild in heel Europa.