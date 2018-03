Ziggo streeft KPN voorbij met vaste telefonie

KPN is voor het eerst in de geschiedenis niet meer de grootste aanbieder van vaste telefonie. Het telecomconcern, dat voorheen bekendstond als staatsbedrijf PTT, is voorbijgestreefd door Ziggo, zo blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Telecompaper.

Ziggo was eind 2017 de marktleider met een aandeel van 41,9 procent. KPN volgde met 41,1 procent van de telefoonaansluitingen. De Nederlandse vastetelefoniemarkt telde eind 2017 krap 6,1 miljoen aansluitingen. Dat aantal loopt al een aantal jaren terug.

Het positieve effect van gecombineerde pakketten met telefonie, internet en tv, zorgde sinds 2009 nog voor een groeiende markt in vaste telefonie, maar sinds 2015 is sprake van een neergang, vooral door de daling van analoge lijnen. Telecompaper verwacht dat de daling de komende jaren zal doorzetten. Tot 2022 zullen nog eens 800.000 mensen hun vaste telefoonlijn vaarwel hebben gezegd, zo is de verwachting.