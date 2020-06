Ziekteverzuim flink gedaald na coronapiek in maart

Het aantal nieuwe meldingen van ziekteverzuim is in de afgelopen maanden flink gedaald na een coronapiek van 30 procent in maart. Volgens arbodienstverleners Arboned en HumanCapitalCare lag het aantal verzuimmeldingen in april en mei circa 40 procent lager dan gebruikelijk in deze periode.

Het gemiddeld verzuimpercentage in het eerste kwartaal van dit jaar kwam uit op 4,7 procent tegen 4,5 procent een jaar eerder. Dit wordt vooral veroorzaakt door de explosieve stijging in maart, toen het verzuim uitkwam op 5,6 procent. Dit betekent dat van elke honderd dagen die een werknemer werkte, hij of zij zich gemiddeld 5,6 dagen ziek meldde.

Arboned en HumanCapitalCare zeggen wel dat het langer duurt voordat iemand weer is hersteld omdat langer wordt uitgeziekt. Ze waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is daarom van groot belang, aldus de organisaties.