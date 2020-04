‘Zes op de tien werkplekken niet bruikbaar door 1,5 meter-regel’

Als werkend Nederland straks weer naar kantoor mag, zal de regel van 1,5 meter afstand houden waarschijnlijk nog steeds gelden. Dat betekent dat zo’n zes op de tien werkplekken tijdelijk niet bruikbaar zullen zijn, toont onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International.

Een terugkeer naar kantoor zal op basis van strikte regels gaan, stellen de adviseurs. Zij baseren zich op de situatie in de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst de kop opstak. Na een strenge lockdown gelden daar nog steeds afstandsmaatregelen in kantoren. Vergelijkbare acties kunnen in Nederland worden verwacht.

Alleen al door de vereiste afstand tussen medewerkers moet de helft van de werkplekken leeg blijven, berekenen de adviseurs. Het totaal aantal plekken neemt evenwel verder af, omdat bureaus niet meer gedeeld mogen worden op dezelfde dag. Met de nieuwe normen is er één vaste werkplek per medewerker die dagelijks grondig schoongemaakt moet worden. Van de 2 miljoen werkplekken die in Nederland beschikbaar zijn, kunnen er 1,2 miljoen tijdelijk niet worden gebruikt, voorspelt Colliers International.

Volgens directeur werkplekinnovatie Harold Coenders bij de vastgoedadviseur moeten bedrijven nu al aan de slag met het maken van de nodige protocollen voor de heropening van kantoorpanden. Zijn advies is om minimaal één dag in te plannen waarop het hele team samen op kantoor kan werken.

Technologiebedrijven proberen ondertussen eigen oplossingen te vinden. Zo heeft Mapiq, die technologie voor kantoorruimtes biedt, een platform ontwikkeld dat op basis van sensoren de drukte op kantoor bijhoudt en het personeel naar vrije werkplekken leidt. Een Amsterdamse programmeur van LTO Network, die onlangs genezen is van Covid-19, ontwikkelde een app die je smartphone laat trillen als die via bluetooth de aanwezigheid van andere telefoons binnen 1,5 meter detecteert.