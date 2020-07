Zendmasten Vodafone begin volgend jaar naar de beurs

Vodafone streeft ernaar begin volgend jaar Vantage Towers naar de beurs in Frankfurt brengen. Het Britse telecombedrijf heeft in die tak al zijn Europese zendmasten ondergebracht.

Vodafone kondigde vrijdag ook de fusie met Wind Hellas in Griekenland aan, het zendmastenbedrijf in Griekenland. Er vallen nu zo’n 68.000 zendmasten onder Vantage Towers, verdeeld over Duitsland, Spanje, Griekenland, Portugal, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Ierland en Italië.

Volgens Vantage Towers-directeur Vivek Badrinath heeft het bedrijf veel groeimogelijkheden en zal er in de toekomst steeds meer waarde zijn voor de aandeelhouders. „De zendmasten zijn cruciaal voor de digitale diensten die de samenleving, klanten en overheden nodig hebben. We hebben een sterk platform met mogelijkheden tot groei en verbinding in heel Europa”, aldus Badrinath.

Het telecombedrijf maakte het beursplan tegelijk bekend met een handelsbericht over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Daarin daalde de omzet van het Britse bedrijf met 1,3 procent tot 10,5 miljard euro. Die daling was volgens Vodafone met name te wijten aan de coronacrisis. De Nederlandse activiteiten vallen hier niet onder. Die zijn ondergebracht bij VodafoneZiggo.