Zelfs de kapper etaleert zich nu online

Artsen, bouwondernemers en coaches grijpen naar webcam en microfoon om kennis te delen in crisistijd.

Door het coronavirus rijzen webinars de pan uit. Zo had de Gezondheidsdienst voor Dieren begin april eigenlijk een seminar willen houden. Pluimveehouders en dierenartsen konden dan hun licht opsteken over een peesschedeontsteking bij kippen en kalkoenen, maar overheidsmaatregelen om het coronavirus in te dammen hielden de doelgroep thuis. Dus ging het roer om en werd de bijeenkomst verplaatst van offline naar online. Geïnteresseerden lieten zich via computer, smartphone en tablet bijpraten en voorkwamen daarmee een lacune in hun kennisontwikkeling.

De pluimveeprofessionals zijn niet de enige die de toevlucht nemen tot onlinemethoden. Nu heel Nederland noodgedwongen thuiswerkt, neemt het aantal initiatieven voor webinars flink toe. Lezingen en workshops via internet vullen de leemte voor medewerkers die verplicht op bijscholing moeten, maar ook voor ondernemers die een coronasubsidie willen aanvragen en particulieren die worstelen met geldvragen. De adviseur bij wie we anderhalve maand geleden nog een bak koffie dronken, deelt zijn expertise nu via internet. Wie wil kan aanhaken, waardoor hij in één sessie een groot publiek bedient. Alleen voor koffie moeten de deelnemers zelf zorgen.

De webinar is al jaren oud, maar biedt juist in tijden van social distancing een oplossing voor een onverwacht groot probleem. Waren onlineseminars tot voor kort vooral bedoeld als marketingmiddel, nu grijpen steeds meer organisaties naar de techniek. Daarmee kunnen ze immers hun expertise delen en hun band met relaties warm houden. Veel technische kennis is niet nodig. Een webcam en microfoon zijn voldoende; sociale media en speciale webinarplatformen brengen zender en ontvanger op afstand bij elkaar. In veel gevallen zijn de webinars gratis.

Door de laagdrempeligheid nam het aantal initiatieven toe. Naarmate de lockdown langer duurt, sluiten ook minder in het oog springende ondernemers zich aan. Een Belgische kapper geeft inmiddels webinars over het bijhouden van dode puntjes. ”Zelf knippen, op eigen risico”.