Zelf online je huis verkopen: het kan en het blijft

De vastgoedsector is enorm in beweging. De woningnood is groot, de huizenprijzen stijgen razendsnel. Gevolg: makelaars die met nieuwe concepten experimenteren.

In Nederland loopt de koop en de verkoop van een huis vooral via de makelaar. In buurland België is dat anders. Daar vindt ongeveer 40 procent van de transacties buiten de makelaar om plaats. Het verschil is toe te schrijven aan de sterke positie van huizensite Funda in Nederland. Die is nu alleen voor makelaars toegankelijk. Als ook particulieren hun huis rechtstreeks op Funda kunnen aanbieden, verwacht ik een forse verschuiving. Mensen zullen dan vaker zonder tussenkomst van een makelaar een huis verkopen.

Intussen ondergraven nieuwe concepten nu al de traditionele positie van de makelaar. In 2005 lanceerde Makelaarsland een online doe-het-zelfconcept. Aanvankelijk stuitte het initiatief op veel weerstand, er werden zelfs rechtszaken gevoerd. Inmiddels zijn er verschillende van dergelijke concepten die zeer succesvol zijn. Consumenten geven opvallend hoge cijfers voor de service die ze ervaren, vaak zelfs hoger dan ze aan traditionele makelaars geven.

Omdat de markt zo overspannen is, vinden steeds meer consumenten dat ze geen makelaar nodig hebben. Ze bieden hun huis zelf onderhands aan of via sites als Facebook. Als reactie op deze trend verlagen makelaars in bepaalde gebieden hun tarieven om toch maar aanbod te krijgen. Het is al mogelijk om je woning online gratis via een makelaar te verkopen. Een collega van mij hoorde tijdens een cursus over een Amsterdamse makelaar die zelfs geld bood voor een bijzonder pand om dat in zijn aanbod te mogen opnemen.. Daarmee hoopte hij nieuwe klanten aan te trekken

Er ontstaan ook biedingssystemen op internet à la Vakantieveilingen en Marktplaats. Deze ontwikkeling is naar mijn idee een blijvertje. Ze past helemaal in een wereld die steeds transparanter en digitaler wordt.

Als verkopende partij is het te midden van dit alles lastig om een keuze te maken. Doe je het onderhands of via Facebook, dan heb je niet het maximale bereik van een site als Funda en mogelijk dus ook niet de optimale opbrengst. Hoewel je de juridische begeleiding mist, spaar je in de regel wel makelaarskosten uit.

Verkoop je via een onlineconcept, dan moet je vaak zelf de bezichtigingen regelen. Dat moet je zien zitten. Nogal wat verkopers willen geen rechtstreeks contact met de kopers hebben. En verkopen via een onlinebiedingssysteem is niet voor iedere woning geschikt.

Welke verkoopwijze is nu de beste? In overspannen gebieden levert online bieden het meeste op. Er is zo’n schaarste dat er altijd wel meerdere bieders zijn, wat een topprijs oplevert, ongeacht de staat van de woning.

In een gebied waar de woningmarkt nog slecht is, is een traditioneel systeem mogelijk beter. In een gemiddeld gebied zijn vooral de schaarse populaire woningen of woningen die in zeer goede staat zijn geschikt voor een onlineveiling.

De huidige woningmarkt maakt het voor makelaar, verkoper en koper uitdagend om de juiste keuzes te maken. In elk geval is duidelijk dat digitale verkoopplatforms in deze markt een blijvertje zijn.

De auteur is Master of Financial Planning.