Zeevaart haven Rotterdam paar uur gehinderd voor aanleg zeekabels

Grote schepen kunnen in de nacht van dinsdag op woensdag tijdelijk niet in en uit de haven van Rotterdam varen. Door werkzaamheden aan zeekabels voor windparken op zee is scheepsverkeer naar verwachting vier tot vijf uur lang niet mogelijk. Het gaat dan om schepen met een vaardiepte van minstens 14 meter die gedurende de werkzaamheden niet kunnen passeren

In opdracht van netbeheerder TenneT is dinsdagmiddag een begin gemaakt met de monsterklus om zeekabels in te graven op de bodem van de Noordzee. Op de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten de kabels ruim 5 meter de bodem in. Daarbij wordt de drukbevaren Rotterdamse Maasmond overgestoken. Dat gebeurt tussen 03.00 en 11.00 uur.

De installatie van de kabels is begonnen met het aan land trekken van de kabel. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een speciale onderwaterrobot ‘Deep Dig-It’. TenneT realiseert ten noorden van de Maasvlakte een speciaal transformatorstation voor de aansluiting van de windparken.

De afgelopen dagen zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Vanaf het transformatorstation wordt de kabel met een totale lengte van 42 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust gelegd door de aannemerscombinatie Van Oord - Hellenic Cables. Vanwege ongunstige weersomstandigheden werd de klus eerder deze week uitgesteld.

Het offshore windpark Hollandse Kust zuid ligt 22 kilometer uit de kust van Zuid-Holland. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie vervolgens naar de stroomgebruiker in het land. Het project zal in 2022 zijn voltooid en kan dan elektriciteit leveren voor 1,6 miljoen huishoudens.