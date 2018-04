Zeeuwse kwekerij brengt alternatief voor tonijn op de markt

Sinds kort verkrijgbaar: yellowtail kingfish uit Zeeland, een gekweekte vis die een alternatief moet zijn voor de bedreigde tonijn. Vandaag is in Kats de officiële opening van Kingfish Zeeland, ’s we- relds eerste bedrijf waar de vis op commerciële basis wordt gekweekt.

In hun nieuwe kwekerij aan de voet van de Zeelandbrug verwachten de initiatiefnemers Ohad Maiman en Kees Kloet jaarlijks 500 tot 600 ton van de tropische vis te produceren. Kingfish Zeeland mikt op het wat duurdere segment van de vismarkt. De onder de merknaam Dutch Yellowtail verkochte vis is een exclusieve soort, die qua prijsklasse in de buurt zit van zeetong en heilbot.

Directeur Maiman heeft vertrouwen in zijn product, waarvoor hij in januari op de horecavakbeurs Horecava al een innovatie-award kreeg uitgereikt. De in Israël geboren wetenschapper en ondernemer legt uit dat het zoute water waarin de vis wordt gekweekt misschien wel schoner is dan de Oosterschelde zelf, waar het uit afkomstig is. „Het water in onze bassins wordt gefilterd en gezuiverd. Veertig procent ervan wordt dagelijks ververst”, zegt hij. „Na gebruik stroomt het weer terug de Oosterschelde in, maar pas nadat we het opnieuw hebben gefilterd.”

Welvaart

Maiman beschouwt viskweek op land niet als een concurrent of rivaal van de traditionele visvangst op zee. „De vraag naar vis groeit wereldwijd, onder meer door de stijgende welvaart en doordat steeds meer mensen ontdekken hoe gezond vis is. Daarom neemt ook de kweek van vis toe”, vertelt hij. „Wij zijn zeker geen bedreiging voor de Noordzeevissers, temeer omdat de yellowtail kingfish hier helemaal niet voorkomt. Deze vis leeft uitsluitend op het zuidelijk halfrond. Het is ook uitgesloten dat viskweek de traditionele visserij ooit zal verdringen, want niet elke vissoort is geschikt om op het land te worden opgekweekt. Vergelijk het met tuinbouw: je kunt niet elk denkbaar gewas in een kas telen. Viskweek zal altijd een aanvullende branche blijven binnen de vissector.”

Duurzaam

Kingfish Zeeland presenteert zich nadrukkelijk als duurzaam en daar is Maiman trots op. De kwekerij draait volledig op groene energie: zonne-energie, windenergie –pal naast het bedrijf staat een enorme windmolen– en biogas. Er wordt gebruikgemaakt van warmtewisselaars. Het voer voor de vissen is afkomstig uit snijresten van vis die voor menselijke consumptie was bestemd. Het is vrij van hormonen en de vis krijgt geen antibiotica of vaccins toegediend.

Marketingmedewerkster Janneke van der Linde: „Mensen hebben soms een negatief beeld van viskweek op het land, maar wij kijken juist voortdurend wat er nog meer mogelijk is om het milieu te ontlasten. We willen een kwalitatief hoogwaardig maar ook een duurzaam product leveren.”

De yellowtail kingfish (officiële naam: Seriola lalandi) is verwant aan de horsmakreel. Qua structuur lijkt de vis op tonijn, maar de smaak is anders. De vis kan worden gebakken, gekookt en gerookt, maar ook rauw worden gegeten. Om die reden wordt de vis vaak verwerkt in sushi. De Middelburgse restauranthouder en chefkok Mart Scherp is een van de ambassadeurs van de Dutch Yellowtail. Hij roemt de stevige textuur en de rijke smaak ervan.

„We doen ons best, maar dat heeft alleen zin als de klant het product waardeert”, zegt Maiman. „Maar ik ben optimistisch. In de Viswijzer kregen we een speciale aanbeveling voor ons product als duurzame vis.”

Groeien

Ruimte om te groeien is er in Kats volop. „We kunnen op ons huidige terrein van 6 hectare nog uitbreiden. Daardoor kunnen we op termijn de productie opvoeren tot 4000 ton per jaar. We kunnen dan ook het productaanbod uitbreiden met kweekvis in een wat lagere prijsklasse”, zegt Maiman.

Sinds januari is de Dutch Yellowtail te koop in de Verenigde Staten. „Als de vraag voldoende blijkt te zijn, willen we daar een vestiging openen. De behoefte aan voedsel in de wereld neemt de komende jaren verder toe. Ik denk dat het kweken van vis kan bijdragen aan een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft.”