Zeeuwse blikvanger nu al maatje te klein

Blikvanger op de N256, tussen de Zeelandbrug en de kruising met de N59 op Schouwen-Duiveland, is het hoofdkwartier van schoenenretailer Omoda.

De start van het Zeeuwse schoenenbedrijf lag op het westen van het eiland Schouwen-Duiveland, in het dorpje Burgh. De overgrootvader van de huidige eigenaren was daar schoenmaker. Hij bezorgde schoenen met paard en wagen aan huis.

In 1961 opende Lourus Jan Verton samen met zijn vrouw Mina de eerste echte schoenenwinkel in Zierikzee. Anno 2020 telt Omoda 28 vestigingen in Nederland en België. Daarnaast is er een goedlopende webshop.

Het bedrijf telt zo’n 650 werknemers.

Omoda ontwikkelde zelf de ecobox, een verzenddoos waar statiegeld op zit en die ruim vijftig keer hergebruikt kan worden.

Ook van eigen makelij is een inpakmachine die dozen zó efficiënt rond schoenen vouwt dat er 46 procent lucht bespaard wordt. Dat betekent 25 procent extra laadcapaciteit waardoor er minder vrachtwagens de weg op hoeven. Een besparing van 130 ton CO2 op jaarbasis.

Het moderne gecombineerde hoofdkantoor en distributiecentrum op het Business Park Zierikzee werd in 2014 geopend. Het beschikt over ruim 8500 vierkante meter aan vloeroppervlakte. Door de explosieve groei van Omoda is het pand nu al te klein. Elders in Zeeland wordt nu extra ruimte gehuurd.

serie

In de kijker

Deel 3 in een fotoserie van markante bedrijfsgebouwen op zichtlocaties. Verschijnt acht woensdagen op rij.