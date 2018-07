Zeeuws fonds koppelt crowdfunding aan obligatie

Crowdfunding maakte tijdens de crisis een snelle opmars door. Een relatief grote groep kleine beleggers steekt daarbij geld in een (al dan niet startende) onderneming. Hun vorderingen zijn echter niet overdraagbaar. Platform ZIB Crowdfunding biedt een oplossing.

Bij crowdfunding klopt een onderneming, de geldvrager, bij het publiek aan om zijn plannen te realiseren omdat hij daarvoor bij de bank geen of onvoldoende reguliere financiering kan krijgen. Particulieren willen het geld wel beschikbaar stellen, vaak omdat ze een bepaalde betrokkenheid hebben bij het betreffende project. Ze lopen weliswaar risico, maar daar staat meestal een aantrekkelijk rendement tegenover.

De ongeveer zestig crowdfundingplatformen die Nederland telt, staan geregistreerd bij toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Ze hebben allemaal een zogeheten ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbaar geld. Zes platformen hebben bovendien een vergunning als beleggingsonderneming. Dat laatste maakt het mogelijk om leningen overdraagbaar te maken. ZIB Crowdfunding gaat daar nu als eerste daadwerkelijk mee aan de slag, meldde directeur Coos van den Ouden maandag.

Dat heeft te maken met de oorsprong van het platform, dat in 2015 werd opgericht door Zeeland Investments Beheer, een Zeeuwse beheerder van beleggingsfondsen. ZIB heeft sinds de start in 1999 zo’n 610 miljoen euro gestoken in 23 vastgoedfondsen. De crowdfundingpoot heeft tot nu toe bijna 25 miljoen euro opgehaald, en ook dat geld is in vastgoed geïnvesteerd. Het eerste project was de renovatie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (tegenwoordig Adrz) in Vlissingen.

Van den Ouden: „Onze projecten hebben een looptijd van minimaal tien jaar. Dat is best lang als je bedenkt dat onze doelgroep investeerders relatief oudere mensen betreft. Het komt voor dat zij al vóór afloop van het project hun geld terug willen hebben, bijvoorbeeld omdat hun levenssituatie is gewijzigd. Bij gewone crowdfunding is dat niet mogelijk. Door de lening de vorm van een obligatie te geven kan dat wel, een obligatie is immers verhandelbaar.”

Er is één maar: de geldverstrekker moet zelf op zoek naar iemand die zijn investering wil overnemen. ZIB Crowdfunding verzorgt daarna tegen „een kleine vergoeding” de administratieve afwikkeling, meldt Van den Ouden. De nieuwe investeerder neemt de lening over onder de geldende voorwaarden van het project, zoals aflossingen en rentebetalingen.

De nieuwe aanpak heeft nog een ander voordeel, namelijk dat het maximale deelnamebedrag vervalt. Bij reguliere crowdfundingplatformen mag een klant maximaal 80.000 euro investeren, ongeacht of dat geld naar één project gaat of verdeeld wordt over meerdere projecten. Overdraagbare leningen mogen groter zijn. „Maar het criterium van de AFM blijft om als particulier maximaal 10 procent van je vrij belegbare vermogen via crowdfunding te investeren”, zegt Van den Ouden.