Zeeman opent 1300e winkel

Textielsuper Zeeman opent woensdag in het Spaanse Valencia zijn 1300e winkel in Europa. De Nederlandse retailer groeit gestaag door. De mijlpaal van het 1200e filiaal werd in 2011 bereikt.

Het in 1967 opgerichte familiebedrijf is inmiddels gevestigd in zeven verschillende landen. De sterke groei blijkt ook uit de meest recente jaarcijfers: in 2017 steeg de Europese omzet met bijna 7 procent tot 585 miljoen euro. Spanje werd in 2015 als laatste land aan het lijstje van Zeeman toegevoegd. De eerste 31 Spaanse winkels werden geopend in Catalonië.

Volgens verkoopdirecteur Wim Muermans is de uitbreiding in Spanje tot nu toe zeer succesvol. „‘Heten jullie daar ook Zeeman?’, dat is de vraag die als eerste wordt gesteld als wij vertellen dat we ook buiten Nederland en België winkels hebben”, vertelt hij. „En inderdaad, ook daar heten we gewoon Zeeman. We zorgen bewust voor zo min mogelijk complexiteit in de keten.”