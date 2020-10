Zeeland moet epicentrum voor productie groene ammoniak worden

Kunstmestreus Yara en windmolengigant Ørsted slaan de handen ineen voor de productie van duurzame ammoniak. De groene ammoniak die in het Zeeuwse Sluiskil gemaakt moet gaan worden, is bedoeld om te worden gebruikt bij de productie van groene meststoffen. In de toekomst kan het mogelijk ook worden gebruikt voor klimaatneutrale scheepsbrandstof.

Het doel van de bedrijven is om fossiele waterstof te vervangen door hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak. Met de hernieuwbare waterstof kan per jaar ongeveer 75.000 ton groene ammoniak worden geproduceerd. Dat is circa 10 procent van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil. De nieuwe installatie wordt gevoed door windenergie van Ørsted.

Volgens Yara en Ørsted is waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen een CO2-vrij alternatief voor waterstof op basis van fossiele bronnen. De kosten van hernieuwbare waterstof zijn momenteel nog aanzienlijk hoger dan fossiele waterstof. Daarom is naast privaat geld vooralsnog ook overheidssteun nodig om op grote schaal hernieuwbare waterstof te kunnen produceren. De bedrijven zijn momenteel op zoek naar een medefinancier.

Onder voorbehoud van voldoende financiering en een sluitend plan wordt eind volgend jaar of begin 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de nieuwe fabriek genomen. Het project zorgt volgens de initiatiefnemers voor een potentiële CO2-besparing van 100.000 ton, wat overeenkomt met het van de straat halen van 50.000 benzineauto’s.

De bedrijven roepen de Nederlandse regering ook op om een helder en concreet waterstofprogramma op te zetten. Ook omdat Nederland volgens hen goed gepositioneerd is om voorop te lopen in de groene transformatie van de zware industrie op basis van windenergie.