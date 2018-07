Zeehaven in een Zeeuwse polder

Wandelaars op de Vlissingse boulevard zien de grote zeeschepen onder hun neus voorbijvaren. De meeste zijn op weg naar Antwerpen, maar Vlissingen heeft zelf ook faciliteiten voor overslag.

De belangrijkste haven ligt buiten de stad: Vlissingen-Oost, ook wel Sloegebied genoemd. Voor de aanleg daarvan werd het Zuid-Sloe tussen Walcheren en Zuid-Beveland ingepolderd. Scheepsbouwer De Schelde wilde aan diep vaarwater een reparatiewerf realiseren. Die werf, Scheldepoort (nu Damen Shiprepair), kwam in 1964 in gebruik. In 2017 zijn de havens van Vlissingen en Terneuzen/Gent gefuseerd tot North Sea Port. De havengebieden aan beide oevers van de Westerschelde staan via deze zeearm rechtstreeks in verbinding met de Noordzee.

Op het industrieterrein Vlissingen-Oost zijn multinationals als chemieconcern Hoechst en aluminiumsmelter Pechiney gevestigd. In 1973 verrees nabij Borssele de bekende kerncentrale. Andere blikvangers zijn offshoreconstructiebedrijf Heerema, dat onderstellen bouwt voor boorplatforms, en het in de overslag van auto’s gespecialiseerde Cobelfret. Kloosterboer is een grote speler met opslag van gekoelde en diepgevroren producten, waaronder bananen van Chiquita. Alle voor Europa bestemde Chiquita-bananen komen via Vlissingen de EU binnen.

In en dicht bij de stad zelf heeft Vlissingen nog enkele oudere havens: de Eerste en de Tweede Binnenhaven – thuisbasis van de Arnemuidense vissersvloot en van de bouwer van superjachten Amels – en de Buitenhaven, met de aanlegplaats van de veerboot naar Breskens. Bij toeristen heel bekend is de Koopmanshaven bij het standbeeld van Michiel de Ruyter. Hier liggen de loodsboten die zeeschepen over de kronkelende zeearm begeleiden.