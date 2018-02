Ze weten heel veel van ons, de bedrijven in Silicon Valley

Nu ik een paar dagen in Silicon Valley en San Francisco rondloop, realiseer ik me meer dan ooit dat Google, Apple en Microsoft precies weten waar ik ben, wat ik doe en met wie ik contact hebt. En dat ik dinsdagavond een taxi van Uber heb gebruikt om bij een kennis te eten.

Personeel van Apple begint te klappen als we als groep Nederlandse ondernemers dinsdagmorgen de campus van Apple bezoeken. Het is ons eerste bezoek tijdens deze studiereis langs verschillende technologiebedrijven.

Eerlijk is eerlijk, het bezoekerscentrum en de campus zijn de moeite waard. Maar er zit ook een keerzijde aan. Daar hoop ik vrijdag meer over te schrijven.

Bij het Dell Technologies Executive Briefing & Solution Center –een hele mond vol– horen we hoe deze techreus de toekomst ziet als het gaat om internet, data en hoe wij werken.

Het is niet verrassend dat de smartphone ook hier een centrale rol vervult, evenals de zogeheten cloud. Dell laat zien dat dit niet iets is voor nerds: alle data niet meer lokaal, maar „in de cloud” opslaan is een doel op zich geworden. Dit heeft een enorme dataexplosie tot gevolg gehad. Dell zegt dat we 90 procent van onze data –waaronder duizenden foto’s en video’s– de afgelopen twee jaar hebben gegenereerd. En dan te bedenken dat de hoeveelheid gegevens elk jaar verdubbelt.

Als consument kennen wij Dell vooral van computers en laptops, maar het concern is vooral groot geworden met servers en opslag. Elke dag worden er duizenden servers met vele harde schijven aan opslag de datacenters binnengereden. Daarin is Dell geen unicum. Een bedrijf als Google heeft meer dan 2 miljoen servers die dag en nacht draaien om hun diensten aan te kunnen bieden.

De veiligheid van data is voor Dell ook een belangrijk onderwerp. Was tien jaar geleden het aanbieden van een antivirusprogramma nog voldoende, tegenwoordig is veiligheid een vast onderdeel van de IT-afdeling.

En daar zit alweer een keerzijde van de medaille. Hoe gaan we om met privacy? Na een paar dagen Silicon Valley weet ik beter dan ooit: deze bedrijven weten véél van me.

De vraag die bij me opkomt, is of we onze privacy wel moeten weggeven in ruil voor een leven waarin we overal en altijd bereikbaar zijn, foto’s kunnen bekijken, muziek kunnen luisteren en een e-book kunnen lezen. En dan heb ik het nog niet eens over virtual reality en robots, die we deze week ongetwijfeld ook nog zullen tegenkomen.

De auteur is Teamleider IT bij Montapacking Fulfilment en maakt deze week een studiereis naar Silicon Valley.