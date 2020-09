Zalando zet ook in op tweedehands kleding

Webwinkel Zalando gaat zich ook op de markt voor tweedehands kleding storten. Het van huis uit Duitse bedrijf kondigde aan de categorie ‘pre-owned’ binnenkort aan te bieden. Het bedrijf had eerder dit jaar al laten doorschemeren dat deze stap eraan zat te komen.

Per direct lanceert Zalando het nieuwe aanbod in Duitsland en Spanje. Begin oktober is tweedehands kleding ook voor klanten in Nederland, België, Frankrijk en Polen beschikbaar. Klanten die kleding willen aan bieden, krijgen in ruil een cadeaubon. Ook kunnen ze ervoor kiezen een goed doel te steunen.

Zalando is naar eigen zeggen het grootste online platform voor mode en lifestyle in Europa. Het bedrijf dat in 2008 werd opgericht telt meer dan 34 miljoen actieve klanten in zeventien markten.