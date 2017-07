Zalando mikt op meer omzet van trouwe klanten

Kledingverkoper Zalando wil meer omzet halen bij zijn vaste klanten. Het Duitse webwinkelbedrijf werkt aan een programma waarbij zij tegen betaling wat extra service krijgen, zoals een snellere bezorging, mode-advies op maat en voorrang bij kortingsacties.

Het webwinkelbedrijf begint binnenkort een proef met het programma Zalando Zet in vier Duitse steden, Berlijn, Leipzig, Frankfurt en Hannover, en wil er volgend jaar in heel Duitsland mee aan de slag. Wanneer andere landen aan de beurt zijn, is nog niet bekend.

Het loyaliteitsprogramma moet Zalando helpen het hoge groeitempo van de laatste jaren vast te houden. Het bedrijf mikt op een omzettoename tussen de 20 en 25 procent per jaar. Om dat waar te maken blijven ook investeringen nodig, zei topman Rubin Ritter dinsdag.

Afgelopen kwartaal zag Zalando de groei afvlakken ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Het bedrijf schat de opbrengsten op basis van voorlopige cijfers op circa 1,1 miljard euro. Dat is een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal namen de verkopen nog met een kwart toe.

De winst voor rente en belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige posten, zal volgens Zalando tussen de 80 miljoen en 86 miljoen euro liggen. Dat betekent dat de winstmarge onder druk staat, want een jaar eerder werd op een aanzienlijk lagere omzet een resultaat behaald van 81 miljoen euro.