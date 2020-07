„Zakenvrouw Nina Storms werkt volledig mee aan onderzoek Monaco”

Zakenvrouw Nina Storms heeft volledig aan een onderzoek in Monaco meegewerkt en zelfs aangedrongen op een eerder verhoor van haar om haar onschuld zo snel mogelijk te laten vaststellen.

Dat bevestigt haar advocaat Geert-Jan Knoops zondag naar aanleiding van berichtgeving over Storms door De Telegraaf. De krant meldde zondag dat Storms, voorheen bekend als Nina Brink, verdacht wordt van witwassen en misbruik van vertrouwen.

De krant heeft dat „zwart-op-wit in een mail van de procureur-generaal van het parket-generaal van het Openbaar Ministerie in Monaco na vragen van De Telegraaf”, zo schrijft de krant. Aanleiding voor de vragen was een tip over het lopende onderzoek naar de zakenvrouw.

„Tijdens dit verhoor is zij over vermeend witwassen niet ondervraagd”, zegt Knoops. „Twee jaar geleden, in 2018, heeft zij zich al als slachtoffer in deze zaak gemeld bij ons kantoor en hebben we hierop ook een schrijven doen uitgaan”, zo stelt Knoops. Hij zegt dat Storms „verbaasd is dat er in deze zaak informatie aan de pers wordt verstrekt. De onderzoekersrechter in Monaco heeft in verband met het lopend onderzoek een geheimhouding aan alle betrokkenen opgelegd, een zogeheten instructie-geheimhouding die in het wetboek van Monaco (artikel 31) is vastgelegd en waar straffen op staan bij schending.”

Vorige week heeft de verdediging van Nina Storms over schending hiervan al een klacht bij de onderzoeksrechter ingediend. „Het naar buiten brengen van beschuldigingen terwijl mevrouw Storms voor onschuldig moet worden gehouden tot het tegendeel bewezen, schaadt haar persoon op dit moment zeer terwijl hiervoor geen grondslag bestaat.”

Storms heeft vorige week ook bij de onderzoeksrechter in Monaco „een onderbouwde klacht gedeponeerd als slachtoffer in deze zaak nu onder meer haar naam is misbruikt. Daarvoor bestaan ook bewijsstukken die in ons bezit zijn en dit is ons ook door derden bevestigd”, aldus Knoops.