Zakenreisconcern BCD schrapt ruim 3000 banen vanwege corona

Het Nederlandse zakenreisconcern BCD schrapt vanwege de coronacrisis wereldwijd ruim 3000 van de 14.000 banen. Dat heeft eigenaar en miljardair John Fentener van Vlissingen laten weten in een interview met Het Financieele Dagblad. BCD was dinsdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.

„We hebben heel dramatische maatregelen moeten nemen”, stelde de 81-jarige zakenman in de krant. Volgens hem valt de omzet van BCD dit jaar waarschijnlijk driekwart lager uit. Daarbij is het virus volgens hem iets waar zijn bedrijf nog lang last van zal hebben. „De markt voor zakenreizen gaat zeker terugkomen, maar anders”, verwacht Fentener van Vlissingen. Meer mensen zullen bijvoorbeeld thuiswerken en er zal meer via videoverbindingen met elkaar worden gesproken.

De miljardair geeft in het interview aan dat ook in de bedrijfstop banen worden geschrapt. „Als alle directeuren vrolijk op hun stoel kunnen blijven zitten, is het niet geloofwaardig.” Verder laat Fentener van Vlissingen weten dat er hierna waarschijnlijk niet nog meer banen zullen verdwijnen bij BCD. „Het ergste wat je mensen kan aandoen, is dat je maar blijft reorganiseren.”

BCD haalt het merendeel van zijn omzet uit de Verenigende Staten. Eerder was het concern ook eigenaar van onlinereisbureau Travix, bekend van Cheaptickets en Vliegwinkel. Maar begin dit jaar werd bekend dat Travix werd verkocht aan het Chinese Trip.com.

Vakbond FNV kon op korte termijn nog niet reageren op de reorganisatie.