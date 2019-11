Zakenjet Gulfstream G700 deels uit Nederland

De nieuwste zakenjet G700 van vliegtuigbouwer Gulfstream komt straks deels uit Nederland. De Amerikaanse fabrikant heeft het Britse GKN Aerospace, met productielocaties in Nederland, uitgekozen als belangrijkste toeleverancier voor vliegtuigen van dat type.

GKN nam in 2015 Fokker Technologies over, dat voortkwam uit de negen jaar daarvoor failliet gegane Nederlandse vliegtuigfabrikant Fokker. Het bedrijf heeft meegewerkt aan het ontwerp van het nieuwe vlaggenschip van Gulfstream voor maximaal negentien inzittenden. Daarnaast worden onderdelen voor het staartstuk, vloerdelen en delen van de romp straks in Hoogeveen en Papendrecht gemaakt.

Gulfstream en GKN werken al langer samen. De band loopt zelfs terug tot de tijd van het oude Fokker uit de jaren negentig. Het nieuwe contract is meerdere miljoenen dollars waard, maar een exact bedrag is niet genoemd. Gulfstream is onderdeel van het Amerikaanse General Dynamics.