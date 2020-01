Zakenbankdivisie doet kassa rinkelen bij JPMorgan

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het vierde kwartaal geprofiteerd van sterke prestaties bij zijn zakenbankdivisie. Het financiële concern deed met name goede zaken met de handel in obligaties en aandelen. Vooral daardoor wist de grootste bank van de Verenigde Staten zijn inkomsten en winst op te krikken, ondanks de gedaalde rente.

De inkomsten uit obligaties stegen met 86 procent. Volgens JPMorgan was het vierde kwartaal van 2018 juist heel zwak. De inkomsten uit de handel in aandelen namen met 15 procent toe. Ook bij andere zakenbankactiviteiten als het begeleiden van beursgangen en obligatie-uitgiftes dikten de opbrengsten aan. De afgenomen spanningen na overeenstemming tussen China en de VS over een voorlopig handelsakkoord in december droegen bij aan het goede resultaat.

De nettowinst in het afgelopen kwartaal bedroeg 8,5 miljard dollar, een stijging van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale baten namen met 9 procent toe tot 29,2 miljard dollar. De nettorentebaten daalden daarentegen licht, mede door de impact van de renteverlagingen door de Federal Reserve.