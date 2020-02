Zakenbank NIBC eens met overnamebod

Het bestuur van de Nederlandse bank NIBC schaart zich achter het overnamebod door investeerder Blackstone.

Met die nieuwe eigenaar is de Haagse zakenbank in staat om zijn strategie voort te zetten, zegt topman Paulus de Wilt in een dinsdag uitgebrachte verklaring. Ook maakt de komst van Blackstone volgens hem investeringen en groei mogelijk, bijvoorbeeld op het vlak van zakelijke kredietverlening.

Het totale prijskaartje dat Blackstone aan NIBC hangt bedraagt ongeveer 1,4 miljard euro. Blackstone heeft onlangs een bod gedaan van 9,85 euro inclusief dividend voor ieder aandeel dat niet in handen is van de huidige grootaandeelhouders J.C. Flowers en Reggeborgh. Het gaat om ongeveer een kwart van de aandelen. Met J.C. Flowers en Reggeborgh heeft Blackstone al afzonderlijke afspraken gemaakt om hun aandelen te kopen.

Uiteindelijk wil de investeerder NIBC van de beurs halen. De deal moet in de tweede helft van dit jaar rond zijn. Toezichthouders moeten nog akkoord gaan.

NIBC meldde het akkoord met Blackstone bij de publicatie van zijn jaarcijfers. De bank winst zijn rente-inkomsten stabiel te houden ondanks de lage rentes in de markt.

NIBC trok onlangs nog de aandacht door de hypotheekrente naar een nieuw laagtepunt te brengen. De bank kwam met de nieuwe aanbieder Lot Hypotheken die een rente van minder dan 1 procent vraagt voor een hypotheek van tien jaar.

De bank werd in 1945 opgericht als de Nationale Investeringsbank door de Nederlandse regering. Die moest de wederopbouw na de oorlog helpen financieren. Later ontwikkelde het bedrijf zich tot een bank die zich sterk richt op financiering, advisering en co-investering. NIBC bedient zo’n zeshonderd ondernemingen en ruim 400.000 consumenten.