Zakelijke laptop voor minder dan de helft

Ze leveren elke maand ten minste 250 laptops aan bedrijven en consumenten. Nu zijn het extra drukke weken voor eigenaar John Zeeman en zijn medewerkers van 2dehands-laptops.nl in Veenendaal: de scholen zijn weer begonnen.

In het basisonderwijs is een laptop soms al verplicht, zegt John Zeeman. „Voor drie kinderen een laptop aanschaffen, hakt er bij gezinnen in. Wij leveren ze tweedehands wat verstevigd en sneller dan vereist, vaak met een i5-processor, voor minder dan de helft van de nieuwprijs. Dat scheelt zo’n gezin zomaar 500 tot 1000 euro.”

Al sinds 2003 verkoopt Zeeman (52) zogeheten refurbished hardware, gereviseerde tweedehands-pc’s en -laptops, opnieuw geïnstalleerd en voorzien van een valide licentie. Ooit was Zeeman informaticamanager. Computers bouwen en opknappen was zijn hobby. „Daar heb ik mijn werk van gemaakt.” In een schuurtje begon hij, de winkel in Veenendaal bestaat nu zes jaar. Op de onafhankelijke klantbeoordelingssite KiyOh krijgt het bedrijf een hoog cijfer: 9,6.

De onderneming levert uitsluitend producten met een zogeheten A-label: modellen voor de zakelijke markt van bekende merken zoals Dell, HP en Lenovo. Sommige zijn nog helemaal nieuw. „Dan gaat het veelal om restantpartijen van fabrikanten of distributeurs”, aldus Zeeman. „Van een model waarvan er tienduizenden zijn gemaakt, zijn er enkele nog niet verkocht. Terwijl er ondertussen een nieuw type geproduceerd wordt.” Ook failliete computerwinkels zijn een bron voor tweedehandsproducten. „Die hebben nog nieuwe pc’s en laptops op voorraad, maar voordat een faillissement afgerond is, zijn ze verouderd.”

Andere laptops en pc’s komen uit grote verhuurprojecten. Twee tot drie jaar zijn ze bij bedrijven in gebruik, soms alleen tijdelijk en weinig. Met de maandelijkse leasebedragen hebben ze hun geld al opgebracht. Inmiddels is er een nieuw model, dus worden ze afgestoten. „Dan kunnen wij een goede machine aanbieden voor 30 of 40 procent van de nieuwprijs. Soms zijn er kleine gebruiksbeschadigingen, zoals krasjes. En de accu’s kunnen sneller op zijn, maar met een nieuwe erin is dat laatste ook verholpen.”

Het voordeel van de zakelijke producten, legt Zeeman uit, is dat de onderdelen hogere specificaties en een langere levensduur hebben dan die in laptops en pc’s voor consumenten. „Het spul bij grote winkelketens is erop gemaakt om je na drie tot vier jaar terug te krijgen in de winkel. Na 1100 uur draaien zijn die laptops en pc’s gewoon op. De ketens kunnen ze tegen een lage prijs aanbieden vanwege de goedkopere onderdelen. Met wasmachines gaat het net zo. De zakelijke markt is een heel ander verhaal. Wij zien hier laptops die het na 26.000 uur nog doen, alleen moeten dan accu en harde schijf worden vervangen.”

„Alles wat we hier verkopen, gaat nog gemakkelijk vier tot vijf jaar mee”, verzekert Zeeman. „Voor ons is het nu een goede tijd. De consument wordt milieubewuster. Het inzicht groeit dat men geld kan besparen en dat businesslaptops beter zijn. Voor de gewone man zijn die wel te duur. Ze kosten algauw 1500 euro, maar wie z’n kans afwacht betaalt bij ons 300. Zeker mensen die een laptop slechts een paar keer in de week nodig hebben, zoals ouderen die er vooral mee thuisbankieren of kerkdiensten volgen, kiezen steeds vaker voor een tweedehands. Zo veel gebruik ik ’m toch niet, zeggen ze.”

Ook scholen en bedrijven draaien volgens Zeeman volledig op laptops en pc’s van 2dehandslaptops.nl. „Het aantal ondernemers dat kiest voor tweedehands groeit. Het milieu is vaak een belangrijk motief. Het is ook gewoon goedkoper. Onlangs leverden we alles voor een nieuw kinderdagverblijf. De nieuwwaarde van de apparaten zou 6500 euro zijn geweest. Bij ons was men voor 2000 euro klaar, met dezelfde snelheid, dezelfde garantievoorwaarden.”

Angst voor tweedehands wegnemen

„Wij zien het als onze taak om de angst voor tweedehandsproducten weg te nemen”, zegt John Zeeman. „Ik kom die vrees nog veel tegen, vaak gevoed door advertentiesites als Marktplaats en Speurders. Iemand biedt daarop een laptop aan voor 180 euro en het ding dat je krijgt toegestuurd valt bijna uit elkaar. Ik hoor het vaak in de winkel dat mensen op die manier zijn bedrogen en dat ze tweedehandsspullen eigenlijk niet meer aandurven, maar dat ze gehoord hebben dat het bij ons wel goed gaat. Sommige klanten bestellen niet via internet maar komen speciaal naar onze winkel om toch even een gezicht te zien achter de website. Is er bij uitzondering toch iets mis met een laptop, dan proberen we het probleem direct op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgt de klant meteen een andere. We laten mensen niet doortobben.”