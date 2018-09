Zakelijke dienstverlening heeft wind in de rug

De omzetgroei van de zakelijke dienstverlening is in het tweede kwartaal groter geweest dan de afgelopen twee jaar. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet in de uitzendbranche groeide het hardst ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet in de hele zakelijke dienstverlening nam met 8,6 procent toe op jaarbasis. Sinds het laatste kwartaal van 2015 groeide de omzet niet meer zo hard. Ten opzichte van een kwartaal eerder zat de meeste groei bij de rechtskundige dienstverlening en bij ingenieurs.

Voor markt- en opinieonderzoek was het tweede kwartaal met een omzetdaling op jaarbasis van 5 procent minder goed. In die branche was de omzet al bijna vijf jaar niet meer afgenomen.