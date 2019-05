Zakelijke chatdienst Slack in juni naar beurs

Slack gaat op 20 juni naar de beurs in New York. Dat heeft het bedrijf achter de chatdienst die populair is voor zakelijk gebruik aangekondigd. Op Wall Street werd al langer uitgekeken naar de komst van Slack, maar de precieze datum was nog niet bekend.

De beursgangen van grote techbedrijven volgen elkaar dit jaar in rap tempo op. Afgelopen vrijdag beleefde Uber Technologies zijn beursdebuut. Dat werd geen succes. Op zijn eerste handelsdag ging het bedrijf achter de populaire taxi-app meteen bijna 8 procent omlaag en maandag zakte de koers van Uber verder in.

Net als Uber is Slack momenteel nog een verlieslatend bedrijf. Maar er zijn ook grote verschillen. De door de kenners geschatte beurswaarde van Slack is bijvoorbeeld veel kleiner. Daarnaast gaat Slack via een directe notering naar de beurs. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar alleen bestaande aandelen aan de beurs genoteerd, zodat ze makkelijker kunnen worden verhandeld. Ook muziekdienst Spotify maakte van die methode gebruik voor zijn beursgang.