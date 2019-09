Zakelijk dienstverleners groeien verder

De omzet van zakelijke dienstverleners in Nederland is in het tweede kwartaal met 6,2 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opbrengsten in de sector stijgen al sinds 2013 ieder kwartaal.

Onder andere IT-dienstverleners, accountantsbedrijven en administratief dienstverleners groeiden in het tweede kwartaal. Dat was ook het geval bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars. Die laatste categorie, waar de opbrengsten met 5,8 procent groeiden, zette wel de laagste omzetstijging neer sinds de laatste drie maanden van 2016.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening keken aan het begin van het derde kwartaal met meer vertrouwen naar de toekomst dan drie maanden eerder, aldus het CBS. Een groot probleem voor de sector blijft evenwel het vinden van voldoende geschikt personeel. Van alle ondernemers in de zakelijke dienstverlening zegt 35 procent belemmerd te worden door personeelstekort.