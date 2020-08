‘Zadenhandelaar Syngenta nog op koers voor beursgang’

De Zwitserse zadenhandelaar en producent van bestrijdingsmiddelen Syngenta ligt nog steeds op koers voor een beursgang medio 2022. Dat zei topman Erik Fyrwald donderdag tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers.

Eerder bleek dat eigenaar China National Chemical, ook wel bekend als ChemChina, met de opbrengst van de beursgang zijn schuldenlast wil verkleinen. De beursgang, mogelijk een van de grootste in de sector ooit, gaat naar alle waarschijnlijkheid ergens in Europa plaatsvinden. Waar precies is nog niet bekend. ChemChina kocht Syngenta in 2017 voor ruim 39 miljard euro. Dat was de grootste buitenlandse aankoop door een Chinees bedrijf, maar ChemChina moest zich daar diep voor in de schulden steken.

Syngenta behaalde in de eerste helft van het jaar een omzet van 12 miljard dollar. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder, ondanks flinke tegenwind door negatieve wisselkoerseffecten. Ook het bedrijfsresultaat (ebitda) ging omhoog, met 7 procent tot 2,2 miljard dollar. Ondanks de coronacrisis rekent Syngenta voor heel 2020 op groei, maar het wijst daarbij wel op de uitdagende omstandigheden in de sector. Zo zijn de graanprijzen laag en zorgt de coronapandemie vooral in opkomende markten voor zwaar weer.

Syngenta heeft meer dan 28.000 medewerkers in meer dan negentig landen. In Nederland heeft Syngenta vestigingen op vijf verschillende locaties. In Zeewolde en Enkhuizen zit Syngenta Seeds, in Bergen op Zoom zit Syngenta Crop Protection en in De Lier zit zowel Syngenta Seeds Young Plant Production als een speciale onderzoeks- en ontwikkelingsvestiging.